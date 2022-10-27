Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Her türlü zorluk ve yokluğa rağmen Kurtuluş Savaşımızı eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadımızdan bizlere emanettir” ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Her türlü zorluk ve yokluğa rağmen Kurtuluş Savaşımızı eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadımızdan bizlere emanettir” ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında, “Asırlar boyunca bağımsız olarak yaşamış milletimizin yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, istiklali ve istikbali uğruna ölüme meydan okuyan, milli ve manevi değerlerini çiğnetmeyen, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen Kurtuluş Savaşımızı eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadımızdan bizlere emanettir. Milletimizin büyük fedakarlıklarla kazandığı Kurtuluş Savaşı’nın eşsiz zaferi neticesinde ilan edilen Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en detaylı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile milletimize yeni ufuklar açmış, farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatarak ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza bir dinamizm getirerek, aydınlık yarınlar inşa etmiştir. Atatürk’ün “En büyük eserim.” dediği Cumhuriyet’i korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin tek görevi olmalıdır. Geleceğin büyükleri ve yöneticileri olacak gençlerimiz, Cumhuriyetin anlamını ve önemini kavrayacak, ülkemizin 99 yıllık başarılarını katlayarak artıracak ve sonsuza kadar var olmasının güvencesi olacaktır. Bu ülkenin fertleri olarak, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, ülkemizi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak, vatanımızı bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur. Bizlere Cumhuriyeti armağan eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Tüm halkımızın, Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.