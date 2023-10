Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında, "Cumhuriyetimiz, 100. yaşında. Öncelikle tarihimiz boyunca üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılma arzusuyla toprağa düşen tüm şehitlerimizi, şanlı ecdadımızı ve her bir karışı şehit kanlarıyla sulanan bu toprakların, aziz milletimizin ebedi yurdu olduğunun en güçlü delili olan Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluşunda kan ve ter döken tüm kahramanlarımızı; rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan millî mücadelenin zaferle sonuçlanmasını takiben Atatürk’ün, ’Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir’ ifadesiyle ilan edilen Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimiz, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan, Atatürk’ün önderliğinde olağanüstü bir gayret ve fedakârlık, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur. Ülkemizi, sürekli olarak gelişen ve değişen dünyada hak ettiği konuma getirmek için milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hukuk devleti normları, insan hak ve hürriyetleri, ekonomisi, sanayisi, eğitim düzeyi ve her bakımdan mutlu olduğu bir ülke hedefine ulaşmak için bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu ülkenin ortak geçmişi ve geleceğini paylaşan, tasada ve sevinçte bir olan fertleri olarak Cumhuriyetimize sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüyerek medeniyet yarışında daima en ön saflarda yer almak, Cumhuriyeti ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan ecdadımıza ve gelecek nesillerimize karşı borcumuzdur. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da ’Türkiye Yüzyılı’ hedefi doğrultusunda azim ve kararlılıkla yolumuza devam edecek, toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik içerisinde geleceğimizi inşa ederek daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Mukaddes vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin taçlanarak Cumhuriyetimizin kurulduğu bu anlamlı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizi bize armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.