Yetim Koordinasyon Merkezi’nde açılan Aşçılık Kursu’nu ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, annelerin yapmış olduğu yemeklerden tattı.

Şehitkamil Belediyesine bağlı Yetim Koordinasyon Merkezindeki faaliyetleri yerinde görmek amacıyla ziyarette bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na; Şehitkamil Belediye Başkanı Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Necip Nalçacı ve Hatice Sözüdoğru eşlik etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak yetim annelerin el becerileriyle yapmış oldukları ürünlerin sergisine katıldı. Yapılan eserleri tek tek inceleyen Başkan Fadıloğlu, yetim annelerini tebrik etti. Fadıloğlu, daha sonra yetim çocuklar için açılan kuran kursunu ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi, sohbet etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Halk Eğitim Merkezi’nin de desteğiyle yetim annelerine meslek kazandırıp, sertifika alma ve iş yeri açma-işletme konusunda yardımcı olma amacıyla ilk defa Yetim Koordinasyon Merkezi’nde açılan Aşçılık Kursu’nu ziyaret etti. Burada Aşçılık Kursu Eğitmeni Oya Özdemir’den bilgi alan Başkan Fadıloğlu, yetim anneleriyle sohbet etti. Başkan Fadıloğlu, yetim annelerinin yapmış oldukları yemeklerden de tattı.

Aşçılık belgesi sayesinde iş imkanı bulabilecekler

Ziyaret sonunda değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Geleneksel olarak devam ettirmiş olduğumuz aile merkezlerimizdeki eğitimlerimizde bir yenisini ekledik. Aşçılık kursuyla ilgili vermiş oldukları destekten dolayı ben Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Burada hanım kardeşlerimizin hem kendi el becerilerini geliştirebilmek hem de diğer taraftan da aile bütçesine katkıda bulunabilmelerini hedefledik. Bu ilk deneyimimizde hocamızın göstermiş olduğu özveri sayesinde hakikaten hanım kardeşlerimiz çok mutlu. Bunun devamını istiyorlar. Biz de bunun devamından yana tavır koyuyoruz. Gastronomi kenti olarak Gaziantep’te bu işin devam etmesi gerek. Bu işin ilmini bilen hocalar tarafından verilen eğitim sayesinde bir müddet sonra buradaki hanım kardeşlerimiz aşçılık belgelerini de alacaklar. Bu aşçılık belgesi sayesinde iş imkanı bulabilecekler. Aynı zamanda evden de üretim yaparak satma imkanına sahipler. Gerçekten hem aile ekonomisi açısından hem el becerisi açısından önemli bir faaliyet. Ben destekleri için Halk Eğitim Merkezi’ne yürekten teşekkür ediyorum.”

Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk ise yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Şehitkamil Belediyemizin, aile merkezlerinde bizlerden talep ettiği bütün kursları hemen hemen açıyoruz. Son süreçte aşçılık kursu üzerinde bizden destek talep ettikleri destekleri onlara verdik. Geldim gördüm ki gerçekten çok güzel bir ortam var ve kursiyerlerimiz gerçekten çok hevesliler. Yaptığımız işin amacına ulaştığını görmek tabii bizleri de mutlu ediyor. Başkanım, bu konuda sosyal destek anlamında sağ olsun bu ilçede bence en büyük projelerinden bir tanesini aile merkezleri üzerinden gerçekleştiriyor. Teşekkür ediyorum kendisine, sağ olsun.”

Aşçılık kursuna katılan yetim annelerinden Nuray Koçer, “Yetim Koordinasyon Merkezi ile tanıştım. Buraya geliyoruz; kurslar görüyoruz, sertifikalar alıyoruz. Ben bu tesisin daha önce bilgisayar kursuna gelmiştim. Sertifikamı aldım. Şu an ev hanımıyım. Şu anki geldiğim kurs, aşçılık kursu. İnşallah bunun da daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu konuda da Başkanımız, desteklerini esirgemiyor bizden. İnşallah bizlere bir iş kapısı olur. Benim gibi arkadaşlarıma güzel bir çalışma ortamı hazırlanır diye düşünüyorum. Desteklerinizden dolayı teşekkürler” ifadelerini kaydetti.