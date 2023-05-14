Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde oyunu kullandı. Yapılan seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Fadıloğlu, “Milletimizin iradesi hangi noktada tecelli ederse biz ona saygı duyuyoruz. Vatandaşlık bilinci içerisinde tüm vatandaşlarımızın oyunu kullanmasını hassaten rica ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla sandık başına giden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, oyunu Yasemin Erman Balsu Ortaokulu’nda kullandı. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte oy kullanacağı okula giden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 1194 nolu sandıkta oyunu kullandı. Başkan Fadıloğlu, oy kullanma işlemi öncesi ve sonrasında vatandaşla selamlaşarak sohbet etti.

Milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz

Oy kullanma işleminin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Tabii burada demokrasinin gereği neyse o olacak. Milletimizin iradesi hangi noktada tecelli ederse biz ona saygı duyuyoruz. Vatandaşlık bilinci içerisinde tüm vatandaşlarımızın oyunu kullanmasını hassaten rica ediyorum Tabii burada bir seçim kampanyası yaşadık. Bu seçim kampanyası dönemi içerisinde herkesin kendine göre propagandaları oldu. Bugün nihai noktada oy verme işlemine başladık. İnşallah; kazasız, belasız, sorunsuz bir şekilde sandıktan çıkan sonuç neyse ona biz baş tacı diyeceğiz. Milletimiz ne karar alırsa milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.