Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilkokul öğretmenleri Seniha Can Yücel ile Sevim Şengöksel’i evlerinde ziyaret etti. Sevim Şengöksel’in evinde konuşan Başkan Fadıloğlu, “Anne yarımın evindeyim. Sevim Öğretmenimin şahsında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilkokul öğretmenleri Seniha Can Yücel ile Sevim Şengöksel’i evlerinde ziyaret etti. Sevim Şengöksel’in evinde konuşan Başkan Fadıloğlu, “Anne yarımın evindeyim. Sevim Öğretmenimin şahsında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü geleneğini bu yıl da bozmadı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde kardeş olan ilkokul öğretmenleri Seniha Can Yücel ile Sevim Şengöksel’i ayrı ayrı evlerinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, öğretmenlerinin elini öperek Öğretmenler Günü’nü tebrik etti. Duydukları memnuniyeti ve mutluluğu ifade eden Öğretmen Seniha Can Yücel ile Sevim Şengöksel, kendilerini bu yıl da unutmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler. Rıdvan Fadıloğlu ve yaptığı işlerle ilgili her zaman gurur duyduğunu belirten Seniha Can Yücel ile Sevim Şengöksel, Rıdvan Fadıloğlu’nun kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

"Kendimi çok şanslı addediyorum"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben şunu belirtmek isterim ki gerçekten anne yarımın evindeyim. Sevim Öğretmenimin şahsında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçtiğimiz günlerde, Karkamış’ta hain terör saldırısı neticesinde şehit olan Ayşenur Öğretmenimizin şahsında tüm şehit olmuş, ahirete göç etmiş öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Kendilerini bir kez daha minnetle yad ediyorum. Tabii öğretmenimize layık bir öğrenci olabildiysek ne mutlu bana. Hakikaten hayatımızdaki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi, ailemizden almış olduğumuz terbiyenin yanı sıra öğretmenlerimizin, özelliklede ilkokul öğretmenlerimizin bizi işlemesi. Ben kendimi çok şanslı addediyorum. İki kız kardeş olan Seniha Öğretmenim ve Sevim Öğretmenimin elinde yetiştim, büyüdüm. Hayatta öğrendiğimiz çoğu kuralları öğretmenlerimiz öğretti bize. Bugün eğer ortaya bir şeyler çıkarabiliyorsak ne mutlu bize. Bize gösterilen bu yolda ilerleyerek bunu yaptık. Esas olan kendi kişisel mutluluğumuz, kişisel varlığımızdan daha ziyade, toplum için neler yapabiliriz, başkaları için ne yapabiliriz. Mutluluğun sırrını ben şöyle ifade etmek istiyorum. Ben karşımdaki insanı mutlu etmeye çalıştığım zaman, karşımdaki insan yanındaki insanı mutlu ettiği zaman, halka dönüp geldiğinde en son arkadaşım da benim mutluluğum için çalıştığında ben yine mutlu olacağım. O zaman yalnızca kendin için çalışmaktan daha ziyade, başkalarını mutlu etmek adına çalışmak çok daha önemli diye düşünüyorum. Çok şükür bu düşünceyle yetiştirildik ve bu şekilde de hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizi yetiştiren; annemize, babamıza, öğretmenlerimize, bizde emeği olan tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. İnşallah onlara birer layık evlat olarak bu vatan için, bu millet için, bu topraklar için güzel şeyler yaparız. Yarın bizler de toprak olup gideceğiz, arkamızdan hayır ile yad edilirsek bizim için en büyük ödül o olacaktır. Ben tekrar Sevim Öğretmenimin şahsında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor, saygıyla ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

"Önce insanlığı, sonra vatan sevgisini aşılamaya çalıştım"

Öğretmen Sevim Şengöksel, “Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. En başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Ben bir cumhuriyet kadını olarak çok mutluyum. Annem, babam benim göçmen, Selanik’ten gelmişlerdi. O devirde beni ve ablamı okutabilmeleri büyük bir şansdı. Bizler okuduk ve severek öğretmen olduk. Ben daha yükseklere gidebilirdim, okul birincisi olarak okulu bitirdim. Önümde daha başka şeyler vardı ama severek öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaptığım zamanda da insanlara insanlığı öğretmeye çalıştım. Önce insanlığı, sonra vatan sevgisini aşılamaya çalıştım. Çünkü bizler öyle yetiştik. Şimdi de ben çok mutlu oluyorum, hele Rıdvan’ı görünce daha çok mutlu oluyorum. Yetiştirdiğim talebelerimin içerisinde parmakla gösterilecek bir veya iki kişi vardır. Bunların en başında da Rıdvan geliyor. Çünkü ailesinden yetiştiği gibi görgüyle yetiştiği gibi benim vermek istediğim şeyleri de almış bir insan. Gaziantep’e yaptığı kütüphaneler, parklar, sosyal hayata katılımı, insanlara yardımcı olması beni ziyadesiyle mutlu eden şeylerdir. Küçüklüğünden beri sosyal hayatı seven bir insandı, iyi bir ailenin içerisinde yetişmişti. Öyle mutlu oluyorum ki bir kişi de olsa yetiştirebilmek beni mutlu ediyor. Öğretmen olduğumu için de mutluyum, böyle bir insan yetişmesinde birazcık emeğim olduğu için de çok mutluyum. Aslında bunun hepsi kendisinin çabası ben sadece bana verilen bir mücevheri doğru işlemişim” diye konuştu.