Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, saha incelemeleri kapsamında Bölücek Mahallesi’ndeki TOKİ Konutlarını ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Gülteri Uyanık ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı incelemelerde, yürütülen projeler ve planlanan geliştirmeler hakkında detaylı bilgi alındı.

Başkan Kahveci, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, projelerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli adımların hızla atılacağını vurguladı. Kütahya’nın gelişimi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Kahveci, "Şehrimizin her köşesinde daha yaşanabilir bir çevre ve konforlu yaşam alanları oluşturmak için çalışıyoruz. Saha ziyaretlerimizle eksiklikleri yerinde tespit ediyor, anında müdahalelerde bulunarak süreci hızlandırıyoruz" dedi.