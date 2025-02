Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonada birincilik elde eden Kütahya Belediyespor’un genç güreşçisi Said Ada’yı tebrik etti.

Başkan Kahveci, şampiyon sporcuyu, antrenörü İbrahim Keser ve Spor İşleri Müdürü İsmail Şen ile birlikte belediyede ağırlamaktan büyük bir gurur duyduklarını belirtti. Başkan Kahveci, yaptığı açıklamada, "Kütahya Belediyespor Kulübü’müzün genç ve yetenekli sporcusu Sevgili Said Ada ile kıymetli güreş antrenörümüz Sayın İbrahim Keser’i, Spor İşleri Müdürümüz Sayın İsmail Şen ile birlikte belediyemizde ağırlamaktan büyük bir gurur duyduk. Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonada birincilik elde ederek şehrimizi başarıyla temsil eden Said Ada’yı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz İbrahim Keser ve kulübümüzün her zaman destekçisi olan Spor İşleri Müdürümüz Sayın İsmail Şen’e de ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi.