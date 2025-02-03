Belediye Kütahyaspor, Muş 1984’ü 2-1’lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, taraftarlarla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inen Başkan Kahveci, oyuncuları tek tek tebrik ederek moral verdi. Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Kahveci, "Bu galibiyetin devamı gelecek, Kütahyaspor’umuz hak ettiği yere ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kahveci, takımın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.