Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Belediye Kütahyaspor’un antrenman sahasını ziyaret ederek takıma moral desteği verdi.

Ziyaret sırasında Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ve sporcularla bir araya gelen Başkan Kahveci, baklava ikramında bulunarak oyunculara motivasyon sağladı. Saha ziyaretinde sporcularla samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Kahveci, Kütahyaspor’a olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

"Belediye Kütahyaspor, Kütahya’mızın marka değerlerinden biri. Sizlerin her başarısı şehrimize büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oluyor. Tüm imkanlarımızla yanınızdayız ve size güveniyoruz."

Belediye Kütahyaspor’un çalışmalarını yakından takip ettiğini ve desteklerini sürdüreceğini belirten Başkan Kahveci’nin ziyareti, takım oyuncuları ve teknik ekip tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.