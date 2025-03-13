Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Geven Mahallesi’nde bulunan sıcak su sondaj tesisinde incelemelerde bulundu. İncelemelere Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaçlı, Su ve Kanalizasyon Müdürü Murat Yenidoğan ve Geven Mahallesi Muhtarı Ali Güler de katıldı.

Teknik ekip tarafından yapılan ölçümlerde suyun sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı ve debisinin 30 litre/saniye olarak belirlendiği ifade edildi. Bölgedeki doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması için hayata geçirilebilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Eyüp Kahveci, sıcak suyun şehre sağlayabileceği katkılar üzerine detaylı değerlendirmeler yaparak, mahalleye kazandırabileceği muhtemel faydalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından, sıcak suyun kullanım alanları ve altyapı çalışmalarıyla ilgili detaylı bir rapor hazırlanacağı belirtildi.

Kütahya’nın doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek adına çalışmaların süreceğini vurgulayan Başkan Kahveci, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelerin üretilmeye devam edeceğini ifade etti.