AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, kamuoyunun haber alma hakkı doğrultusunda hakikati gözeterek hızlı, doğru ve tarafsız şekilde görevini icra eden basının toplumlar için en önemli bilgi kaynağı olduğunu belirtti.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, kamuoyunun haber alma hakkı doğrultusunda hakikati gözeterek hızlı, doğru ve tarafsız şekilde görevini icra eden basının toplumlar için en önemli bilgi kaynağı olduğunu belirtti.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı Medya Tanıtım Başkanı Özlem Sena Avşar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İHA Kütahya Bürosu’nu ziyaret eden Balcı, basın emekçilerinin gayretleri ve özverili çabalarının her türlü takdirin üstünde olduğunu dile getirdi.

Esra Özbek Balcı, "Gece gündüz demeden; halkın gözü, kulağı, sesi olan ve doğruları aktarmak için çalışan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyorum" diye konuştu.