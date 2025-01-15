Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşi etkinliğine katılım sağladı. Etkinlikte, öğrencilerle iş dünyası, kariyer planlaması ve Kütahya OSB’nin geleceği hakkında önemli bir sohbet gerçekleştirildi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, moderatörün sorularını yanıtladığı söyleşide, kendi iş hayatındaki deneyimlerinden, stratejik planlamalarından ve Kütahya OSB’deki yatırımlarla birlikte eğitime verilen desteklerden bahsetti. Kütahya’nın ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla OSB’de yürütülecek projeleri paylaşan Başkan Eskioğlu, öğrencilere gelecekteki kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için çeşitli önerilerde bulundu.

Öğrenciler, sorular sorarak merak ettikleri konular hakkında detaylı bilgiler edindiler. Söyleşi, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu’nun öğrencilerin sorularını yanıtlaması ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.