Bornova Belediyesi ile Pi Gençlik Derneği, gençlerin haklarını savunmak, sorunlarına çözüm üretmek ve katılımlarını artırmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin yalnızca hizmet alan değil, aynı zamanda hizmet üreten bireyler olarak kent yaşamına katılmasını sağlayacaklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - Başkan Ömer Eşki, protokolün Bornova’nın gençlik çalışmalarında yeni bir dönem başlatacağını belirterek, “Gençlerin karar mekanizmalarına aktif katılımını önemsiyoruz. Bu iş birliğiyle Bornova’yı genç dostu bir kent haline getirme yolunda önemli bir adım atıyoruz. Gençlerimizin enerjisi ve fikirleriyle çok daha güçlü bir Bornova inşa edeceğiz” dedi.

Araştırma ve eğitimle kurumsal gelişim sağlanacak

Protokol kapsamında, Pi Gençlik Derneği, Bornova Belediyesi’nin gençlik çalışmalarındaki kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim, proje ve programların geliştirilmesine destek verecek. Başkan Eşki’nin koordinasyonunda yapılacak bu çalışmalar, gençlerin kentte daha aktif bir rol almasını sağlayacak.

Dernek Başkanı Begüm İntepeler, Bornova Belediyesi ile yapılan bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Gençlerin sorunlarına çözüm üretmek ve onların katılımını artırmak için birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu protokol, gençlerin sesini daha güçlü duyuracak bir zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

Gelecek için ortak vizyon

Törende, Pi Gençlik Derneği’nin yasal temsilcisi Seda Şahin de hazır bulundu. Protokolün, araştırma ve eğitim temelli çalışmalarla gençlerin haklarının savunulmasına ve Bornova Belediyesi’nin gençlik politikalarına katkı sağlayacağı vurgulandı.