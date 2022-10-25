Halkın, siyasilerden ilk beklediği davranışın dürüstlük olduğunu vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Hangi mesleği yaparsanız yapın dürüstlükten ödün vermeyin” dedi.

Halkın, siyasilerden ilk beklediği davranışın dürüstlük olduğunu vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Hangi mesleği yaparsanız yapın dürüstlükten ödün vermeyin” dedi.

Dr. Cahit Ünver İlkokul-Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Kariyer Günleri Buluşmaları’ seminerine katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, önce avukatlık mesleği ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. Daha sonra öğrencilerin avukatlık, belediye başkanlığı ve siyaset ile ilgili merak ettiği soruları yanıtlayan Esen, hukuk fakültesini okumak isteyen öğrencilere neler yapmaları gerektiğini açıkladı. Bir öğrencinin ‘belediye başkanı olmaya nasıl karar verdiniz’ sorusuna cevap veren Başkan Esen, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve onların günlük yaşantısını kolaylaştırmak için bu göreve geldiğini belirtti.

Başka bir öğrencinin ise ‘ siyasi bir makamda bulunan kişilere vereceğiniz tavsiyeler var mı’ sorusunu cevaplayan Esen, halkın siyasilerden ilk beklediği davranışın dürüstlük olduğunu belirterek şöyle konuştu, “Kesinlikle dürüst olmak ve yalan söylememek. Neden dürüst olmak gerekir biliyor musunuz? İnsanlar bazı kişilere güvenir. Ben de öyleyim. Örneğin öğretmenlere, müdürlere, belediye başkanlarına ve devleti yönetenlere güvenirim. Onlar yalan söylemez. Bu bir zaaf değildir. İnsanlar sevdikleri ve saygı duydukları kişilere güvenirler. Sadece siyaset değil, eğer öğretmen olmak istiyorsanız, topluma, insanlara hizmet etmek istiyorsanız, kesinlikle yalan söylememeniz lazım. Çünkü yalan söylemek karşındakini hayal kırıklığına uğratır. Aktif siyasete girmeseniz bile mutlaka ilgili olun. Sizi yöneten insanları boş bırakmayın. Sizler onları denetleyen kişilersiniz. Her zaman gözünüz üzerlerinde olsun.”

“İnsanlar rencide edilmemeli”

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Başkan Esen, gerek kurum olarak gerekse de bireysel olarak insanlara yardım yapıldığında insanların rencide edilmemesi gerektiğini belirtti. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi anlayışı ile Konyaaltı’nda bulunana yardıma muhtaç insanların daima yanında olduklarını ifade eden Esen, bunu sessiz bir şekilde yaptıklarını ve hiçbir şekilde reklamını yapmadıklarını dile getirdi. Öğrencilerin etüt merkezi ile ilgili sorusuna yanıt veren Başkan Esen, “Sizlerden gelen taleplere göre elbette sınav hazırlık sürecinizde yardımcı olacağız. Bunun için öğretmenleriniz ile konuşun, bize iletsinler. Kaç öğrenci etüt almak istiyorsa ona göre hazırlığımızı yaparız. Sizleri bu yolda asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

Gençlere müjde

Sosyal, sanatsal, sportif ve diğer alanlar ile ilgili gelen soruları da yanıtlayan Esen, halkın ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları çalışmalar ile sosyal yaşam kalitesini artırdıklarını ifade etti. Ayrıca sık sık konser gibi etkinlikler düzenleyerek halkın keyifli vakit geçirmesini sağladıklarını kaydeden Esen, insanları müzik ile daha fazla buluşturacaklarını söyledi. Özellikle spor alanında önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Esen, kurdukları kadın hentbol takımı ile gençleri spora yönlendirdiklerini belirtti. Öğrencilere yüzme havuzu müjdesi de veren Esen, yakın zamanda Konyaaltı’na yüksek standartlara sahip bir yüzme havuzu kazandıracaklarının altını çizdi. Toplantı sonrasında Başkan Esen’e sevgi gösterisinde bulunan öğrenciler, Esen’in etrafına toplanarak fotoğraf çektirdi.