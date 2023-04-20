Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile bayramlaştı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün belediye personeliyle tek tek bayramlaştı. Başkan Esen, belediye çalışanlarına sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi. Önceki yıllarda yaşanan pandemi nedeniyle gerek iftarlar gerekse de bayramlaşma gibi geleneklerden uzak kaldıklarını ifade eden Esen, pandeminin sona ermesiyle birlikte personel ile yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Her fırsatta belediye çalışanlarıyla bir araya geldiğini aktaran Başkan Esen, “Mesai arkadaşlarımızla sık sık bir araya gelerek onların sorunlarını dinlemeye gayret ediyoruz. Bugün de Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya geldik. Belediye Başkan Yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile birlikte tüm mesai arkadaşlarımızın bayramını kutladık’’ şeklinde konuştu.