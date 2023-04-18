Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Altınkum Mahallesinde katıldığı iftar programında, " Toplum olarak ne kadar çok şeyi paylaşırsak bağlarımız o kadar güçlenir. Sevgiyi, üzüntüyü, bolluk ve bereketi paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ile bölge halkını bir araya getirmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşların da yer aldığı iftar sofrası bu kez Altınkum Mahallesinde kuruldu. Binlerce vatandaşın katıldığı iftar, dualar eşliğinde sona erdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, iftar alanını bir uçtan diğerine dolaşarak alanda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir çocuğu geri çevirmeyen Esen, bir yandan da vatandaşın taleplerini dinledi.

"Sorunları çözmeye yerelden başladık"

İftar sofralarının halk ile buluşmak için güzel bir vesile olduğunu kaydeden Başkan Esen, “Burada her şeyi paylaşıyoruz. Ben ve çalışma arkadaşlarım aynı zamanda vatandaşlarımızın sorunlarını da dinliyoruz. Biz toplum olarak sıcak ve samimi insanlarız. Bu yüzden sevincimizi de üzüntümüzü de paylaşıyoruz. Burada aşımızı da paylaştık. Eğer bir vatandaşımızın bile derdine derman oluyorsak ne mutlu bize. Çünkü bizi güçlü kılan şey sevgiyi, üzüntüyü, bolluk ve bereketi paylaşmaktan geçiyor. Halkımızın sorunlarını çözmeye yerelden başladık. Amacımız bunu genele yaymak ve ülkemizin her köşesindeki yurttaşımızın derdine derman olmaktır. Bunu 14 Mayıs’tan sonra daha rahat gerçekleştireceğiz” dedi.