Muhtarlarla bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye başkanlığının kısmen de olsa siyasetle bağının olduğunu ancak muhtarlık görevinin siyaset üstü olduğunu belirtti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Vatandaşın ayağını sokağa attığı ilk anda aradığı kurumun muhtarlık olduğunu belirten Başkan Esen, Konyaaltı muhtarları ile beş yıldır uyum içerisinde çalıştıklarını dile getirdi. Muhtarlık görevinin siyaset üstü olduğunu söyleyen Başkan Esen, “Muhtarlık siyasi bir kurum mudur? Değildir. Belediyeler, vatandaşlardan aldıkları vergiyi ve oluşturulan bütçeyi vatandaş ayrımı yapmadan harcamak ve onlara eşit hizmet götürmek zorundadır. Fakat belediyenin başındaki kişi, bir parti adına aday olur. Dolayısıyla bir ucundan baktığınızda siyasi bir kişilik vardır. Ama sizin oy pusulalarınızda hiçbir partinin amblemi olmaz. Siz hiçbir muhtarlık seçim kampanyasında parti, kurum ismi veya ilin ileri gelenlerinden, kanaat önderlerinden veya yöneticilerinden birisinin adını kampanyanıza alet etmezsiniz” dedi.

"Partilerin muhtar adayı olamaz"

Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir partinin muhtar adayının olamayacağının altını çizen Başkan Esen, rahatsızlık duyduğu bir konuyu muhtarlar ile paylaştı. Esen, “Konyaaltı bölgesinde benim hiçbir muhtar adayım yoktur. Bunu bilmenizi isterim. Hiç kimseye daha yakın ya da daha uzak mesafede değilim. Önümüzdeki günlerde bu gibi şeyler duyarsanız bunun cevabını da şimdiden peşin peşin vermiş olayım. Bu ve benzeri şeyleri belki duyarsınız. Ben duyduğuma göre sizlerin de kulağına gelmiştir. Bugüne kadar içinizden hiçbirinizin siyasi düşüncesini merak etmedim. Hiçbirinizle de hiçbir partinin iç meselesini konuşmadım. Hiçbirinizden kendi partimin iç meseleleri ile ilgili destek de talep etmedim. Ama maalesef bazı arkadaşlarımızın bu işlere meraklı olduklarını gördüm. Bunlar, muhtarlığın anlamı ile çelişen durumlardır” diye konuştu.