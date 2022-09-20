Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde mahalle ziyaretlerini sürdüren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Halkın gerçek taleplerini tespit etmek ve sorunlarına çözüm aramak için mahallelerdeyiz” dedi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde mahalle ziyaretlerini sürdüren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Halkın gerçek taleplerini tespit etmek ve sorunlarına çözüm aramak için mahallelerdeyiz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin üç yıldır gerçekleştirdiği Mahalle Buluşmaları, Liman Mahalle Buluşması ile devam etti. Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kısa bir konuşmadan sonra sözü vatandaşa verdi. Gelen talepleri tek tek dinleyerek not alan Esen, bazı talepleri toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine ileterek konuların hemen çözülmesini istedi. Göreve geldikleri ilk yıldan itibaren ilçe sakinlerinin taleplerini bire bir kendilerinden dinlemek için Mahalle Buluşmalarını başlattıklarını ifade eden Esen, pandemi nedeniyle ara verdikleri buluşmalara devam ettiklerini belirtti.

Siyasete neden girdi

Siyasete girme sebeplerinin başında, halkın sorunlarını görmeyen, duymayan siyasetçilerin varlığı olduğunu söyleyen Başkan Esen, tek hedefinin halkın gerçek sorunlarına çözüm aramak olduğunu belirterek: “Siyasete başlama amacım halkın sorunlarını görmeyen, duymayan siyasetçilerin varlığıydı. Allah bizi, kimsenin derdini görmeyecek kör, duymayacak sağır yapmasın. Kafasını yastığa koyduğunda ‘yarın yurttaşlarımız için ne yapabilirim, onların sorunlarını nasıl çözerim’ diye düşünen siyasetçiler, Türkiye’yi hak ettiği noktaya taşıyacak.”

Konyaaltı’nda söz vatandaşın

Mahalle Buluşmalarını konuşmak için değil, halkı dinleyip isteklerini yerine getirmek için düzenlediklerini ifade eden Esen, “Siz söyleyin, taleplerinizi belirtin, biz de not alıp çözüm arayalım” dedi. Herkesin söz almasını istediğini söyleyen Esen, söz isteyip de konuşamadan hiç kimsenin alandan ayrılmasını istemediklerini belirtti. ‘Ben bilirim, ben yaparım’ şeklindeki yönetim anlayışına karşı olduklarını dile getiren Başkan Esen, halkın gerçek ihtiyaçlarının ancak halkı dinleyerek tespit edilebileceğini söyledi. Esen, yaptığı kısa açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Sizden gelen talepleri birim müdürlerimiz de dinliyor. Onlar, bu taleplerinizin ne kadar sürede çözüleceğine dair bilgi verecek. Çalışmalar başladığında sizlerle birlikte bu süreci takip edeceğiz. Böyle toplantıları, bizim sizlerle bir araya gelmemizin yanında sosyal medya veya farklı kanallarla sorunları bize iletmenizden çok daha hızlı çözüm ürettiği için düzenliyoruz. Tekrar rica ediyorum. Burada biz dinleyiciyiz, siz konuşun. Tüm sorunlarınızı dinleyeceğiz ve çözümü için harekete geçeceğiz. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Birim müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız ve ben sizleri dinlemek, taleplerinizi, sıkıntılarınızı çözmek için buradayız.”

Toplantıda bölge sakinlerinden gelen taleplerin bazıları hemen plana alınıp gerekli çalışmalara başlandı. Halktan gelen talepleri hızlıca çözüme kavuşturacaklarını belirten Esen, kendi yetki alanında olmayan konularla ilgili gelen talepler için de yetkili kurumlar ile iletişime geçeceklerini sözlerine ekledi.