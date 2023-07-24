Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, partisinde yaşanan genel başkanlık değişim tartışmalarıyla ilgili, lider değişikliği anlamındaki harekete katılmadığını bildirdi.

Basında sansürün kaldırılmasının 115. yıl dönümünde, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçedeki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Programda konuşan Esen, basında sansürün kaldırılmasının 115. yıl dönümü olduğunu ama aynı kararlılıkla ve hızla basın özgürlüğünün sağlanamadığını belirtti.

Basın özgürlüğünün istenilen noktaya bir türlü gelemediğine değinen Esen, “1908 yılından sonra sanki ters orantı varmışçasına istenilen bir basın özgürlüğüne sahip olamadık. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada basın özgürlüğüyle ilgili bir çok kuruluş var. Basın özgürlüğüne ne ölçüde uyulduğuna ve uyulmadığına dair rapor hazırlayan kuruluşlar var" dedi.

"Beni eleştirebilirsiniz"

Bu durumun aşılmasının kolay işler olmadığını dile getiren Esen, “İnsanların bugün önemli bir kısmı siyasal ve ekonomiye dair haberleri öğrenme haklarını bağımsızlıklarına inandıkları sosyal medyadan ve video kanallarından yayın yapan habercileri dinleyerek gideriyorlar. Biz Konyaaltı Belediyesi olarak sizlerin yanındayız. Bu cümleyi hiçbirinizi herhangi bir haberden duyduğum memnuniyeti veya büyük sıkıntıyı iletmek için aramamış olmanın rahatlığıyla kuruyorum. Bundan sonrada aramayacağım. Haksızlık varsa haklarımızı kullanacağız. Gazetecinin yazdığı her şeyin dava edilmemesi gerektiğini fikir ve ifade özgürlüğü çerçevesinde bunun değerlendirilmesi gerektiğini ve eğer siyasetçiyseniz, eleştirmeyi eleştirilmeyi göze alma bilinciyle yapacağız. Ben kıyasıya eleştirebilirsiniz, bundan almam gereken ne varsa onu alırım. Eğer bir siyasetçi toplumsal iş yapıyorsa yaptığı şeylerle ilgili takip ediliyor ve takdir olacağı gibi eleştiri de alır. Bundan hoşlanmayan bir kişinin toplumsal bir iş yapmaması gerekir. Eğer eleştirilmek istemiyorsanız evinizde oturuşunuz. O zaman hiç kimse sizi eleştirmez” diye konuştu.

"Lider değişikliği hareketine katılmıyorum"

Esen konuşmasında, CHP’nin 2010 yılından beri başlattığı değişime katıldığını ama lider değişimi anlamındaki harekete ise katılmadığının altını çizdi.

Seçim sonuçlarının yüzde 48 olduğunu, 50,1 olsa alkışlanacağını belirten Başkan Semih Esen, yüzde 2’nin CHP’de değişim olmadığı için, CHP’nin yanlış strateji belirlediği için olduğunun söylenmesinin haksızlık olacağını ifade etti. Başkan Esen, "Konuyu sıfır noktasına götürürsek, 4 sene kaldı bir sonraki seçime. Bu kadar karmaşık bir süreç böyle idare edilemez. Bizim niye 48’de kaldığımızı konuşmamız gereken bugünlerde, bambaşka bir şekilde, bambaşka bir metotla bunu konuşmak doğru değil. Biz seçimi kazanamadık, niye 48’de kaldık? Bunu konuşmamız gerekir. Bu değişim zaten yaşandı, yaşanmaya da devam edecek. Bir kişinin hiç de siyasi ahlaka sığmayan yöntemlerle eleştirilerek, siyaset dışına çıkarılmaya çalışılmasını toplum tasvir etmez. Bunu yapanları gel sen bizi yönet bizi demez. Bu doğru bir yöntem değil. CHP’nin 2010 yılından beri başlattığı değişime sonuna kadar katılıyorum ama hiçbir parti seçmenin vicdanını sızlatacak sözlerle birbirini eleştirmemelidir. Lider değişikliği anlamındaki bu harekete katılıyor musunuz derseniz. Ona katılmıyorum. Biz hepimiz az çok olayları değerlendirebiliriz insanlarız. Hiçbirimiz coşku ve hezeyanla hareket eden insanlar değiliz. Hiçbir değişim pat diye olmaz. Nicelik belirli orana geldiğinde nitelikte değişir. Ben öbür işlerin içinde değilim, o işlerin topluma fayda getireceğine ve seçmen tarafından takdir edileceğine inanmıyorum. Sosyal medyalarda yankı odaları oluşturuluyor. Şu anda CHP’lilerin en az oy aldığı yerlerden başlayarak sebebini araştırması lazım. Bugün yapılan şeyleri yapmaması lazım. Bugün yapılan şeyleri doğru bulmuyorum” ifadelerine yer verdi.

Yurt desteği

Esen, 350 kişilik bir kız yurdu projesinde imar sorununun çözüldüğünü, isminin Zübeyde Hanım Kız Yurdu olacağını bildirdi.

Başkan Esen, Emniyet Müdürlüğü yanındaki 24 bin metrekare arsanın özel alan okulu olmaması ve buraya da öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi adına yurt yapılması çağrısında bulundu.

"3. dönem aday olmayacağım"

İki dönem belediye başkanlığından sonra 3. dönemde aday olmayacağını dile getiren Esen, “2 dönem içinde kişi yapacağını zaten yapar. Arkadan bir sürü insan yetişiyor, hayalleri olan birisi gelir” dedi.