Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, halkın taleplerini dinlemek için Akdamlar Mahalle’sinde vatandaşlar ile bir araya gelerek bölgede incelemede bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, halkın taleplerini dinlemek için Akdamlar Mahalle’sinde vatandaşlar ile bir araya gelerek bölgede incelemede bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçenin kırsal bölgelerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yerinde incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Akdamlar Mahallesi’nde bölge sakinlerinin taleplerini dinleyen Esen, “İlçenin dört bir yanında çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızı dinlemek, sıkıntılarını çözmek için bugün de Akdamlar Mahallesi’ndeyiz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Murat Yılmaz’ın evini ziyaret eden Başkan Esen, ziyaret esnasında mahalle sakinleri ile sohbet ederek bölgenin sorunlarını birinci ağızdan dinledi. Vatandaşlar, mahalleleri ile ilgili ihtiyaçlarını Esen’e iletme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti. Mahalle muhtarı Osman Yılmaz ile birlikte bölgede incelemede bulunan Esen, özellikle mahalle içerisinde atıl halde bulunan eski zeytin tesisi ve çevre düzenlemesi konusunda gelen talepler ile ilgili çalışmalara hızla başlayacaklarını söyledi.

“Mahalleli için güzel bir yaşam alanı haline getireceğiz’’

Eski zeytin tesisini mahalle sakinlerinin talebi üzerine köy konağı şeklinde restore edip kültürel etkinlikler için vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini belirten Başkan Esen, “Eski zeytin tesisini ve çevresini düzenlemek için ilgili müdürlüklerimiz en kısa zamanda çalışmalara başlayacak. Geçmişte Akdamlar Mahallesi için önemli bir değer olan bu tesisi yeniden ayağa kaldırarak mahalleli için güzel bir yaşam alanı haline getireceğiz’’ dedi.