Çakırlar’da iftar sonrasında bölge halkı ile bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, halkın olanı halk ile paylaştıklarını belirterek, “Aslında bu sofra halkın sofrası, biz onların misafiriyiz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Konyaaltı Çakırlar bölgesinde kurulan sofraya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, il yönetimi Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve bölge halkı birlikte oturdu. Her iftarda olduğu gibi yine depremzedeler Konyaaltı Belediyesi tarafından otobüslerle iftar alanına taşındı. 7’den 70’e çok sayıda vatandaş iftara katılırken, ezanın okunmasıyla birlikte katılımcılar iftarını açtı. İftarda kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaşanan deprem felaketine değinerek, bölgede bir an önce geçici konut inşasına başlanması gerektiğini söyledi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah’tan rahmet dileyen Esen, “Asıl şimdi yapacaklarımız çok önemli. Altı ay sonra kış gelecek. Bölgedeki yurttaşlarımız eksiye inen o soğuk havalarda çocuğu, yaşlısı nasıl yaşayacak? Öncelikli olarak çözmemiz gereken konu bu. Yani barınma. Şu an yapılan yardımlar elbette önemli. Ama kalıcı çözümler şart” dedi.

“Misafir olan biziz”

Ramazan ayı boyunca ilçede iftarlar düzenlediklerini ifade eden Başkan Esen, bu iftarları halkın vergileriyle düzenlediklerini dile getirdi. Burada sadece aracı olduklarını belirten Esen, “Biz diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi burada da sadece aracıyız. Halkımızın bize verdiği yetki ile yine onların vergileriyle en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz sadece emanetçiyiz. Düzenlediğimiz bu iftarlarla da onlar adına hayır işliyoruz. Göreve geldiğimiz ilk gün söylediğimiz gibi, halkın bize emanet ettiği her kuruşun hesabını yaparak, tabiri yerindeyse tüm giderlerimizde ince eleyip sık dokuyarak çalışıyoruz. Dolayısıyla şu an misafir olan biziz. Halkımızın iftar sofrasına misafir olduk. Burada bulunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyor, ibadetlerinin hak katında kabul olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ise, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e ve iftara katılan bölge halkına teşekkür ederek, “Türkiye önemli bir değişimin arifesinde. Dileğimiz odur ki ülkemiz de halkımız da hak ettiği yaşama kavuşsun” diye konuştu.