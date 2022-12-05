Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz öncülüğünde kurulan “Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletmecilik Kooperatifi" projesi 389 proje ve 13 ayrı kategoride yapılan yarışmada 1.cilik ödülüne layık görüldü.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz öncülüğünde kurulan “Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletmecilik Kooperatifi" projesi 389 proje ve 13 ayrı kategoride yapılan yarışmada 1.cilik ödülüne layık görüldü.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve merkezi İsveç’te bulunan Olof Palme İnternational Center işbirliğiyle, yerel yönetimlerde kadınlara öncelik veren, sosyal hayatta kadınlar için uygulanan başarılı proje örneklerinin kamuoyuna ve politika yapıcılara duyurulması amacıyla bu sene ilki düzenlenen “Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri“ Türkiye’nin sosyal demokrat belediyelerinin kentsel hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle, kadınların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sunmuş oldukları projelerin ödüllendirildiği yarışmada, 389 proje, 13 ayrı kategoride yarıştı.

Samandağ Belediyesi Kooperatifçilik dalında “Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletmecilik Kooperatifi" projesi ile ilçe belediyeleri arasında 1.cilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye’deki sosyal demokrat belediyelerin kadın çalışmaları alanında kadınlara sunmuş olduğu imkânların, çalışmaların, faaliyetlerin diğer tüm belediyelere ışık olması ve çalışmalarına katkı sunması amacıyla düzenlenen yarışmanın 1’incilik ödülünü, 3 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz aldı.

Birincilik ödülünü bütün emekçi kadınlara armağan ettiğini belirten Başkan Eryılmaz yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı ödülü bütün emekçi kadınlarımıza armağan ediyoruz. Emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.