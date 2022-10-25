Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, "Mahallelerimizde yaşanan sorunları bir bir giderirken, daha güzel bir Samandağ’ı inşa etmenin heyecanı içerisindeyiz" dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, "Mahallelerimizde yaşanan sorunları bir bir giderirken, daha güzel bir Samandağ’ı inşa etmenin heyecanı içerisindeyiz" dedi.

Başkan Eryılmaz, çalışmaları yerinde inceleyerek belediye çalışanlarına kolaylıklar diledi. İncelemeler esnasında esnafın davetlerini de kırmayan Başkan Eryılmaz, çarşı esnafının sorunlarını dinledi. Eryılmaz, "Bir sevdamız var, o da Samandağ. Haftanın ilk gününde sahadaydık. Belediyemizce yapımına devam ettiğimiz çalışmaların bir kısmını yerinde inceleyerek belediye emekçilerimize kolaylıklar ve başarılar diledik. Mahallelerimizde yaşanan sorunları bir bir giderirken, daha güzel bir Samandağ’ı inşa etmenin heyecanı içerisindeyiz. Gün geçtikçe ilçemizin çehresinin değiştiğine şahit olmak geleceğe dair umutlarımızı yeşertmektedir” ifadelerini kullandı.