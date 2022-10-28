Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Ertürk, "29 Ekim 1923’te tüm dünyaya ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundaki heyecan ve gururu 99. yılında yeniden hissederek bu sevinci milletçe hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Ertürk, "29 Ekim 1923’te tüm dünyaya ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundaki heyecan ve gururu 99. yılında yeniden hissederek bu sevinci milletçe hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin önemli hamleler yaptığını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Aziz Türk milleti, engin devlet tecrübesini ve diğer topluluklara örnek olan hayat felsefesini günümüze kadar taşıyarak tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşüne kararlılıkla devam etmektedir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesine ulaşma, hatta onu geçme hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemiz politik ve iktisadi potansiyeliyle sadece bölgesel güç olmakla kalmayıp küresel güç haline de gelerek her alanda dünya ile rekabet edecek bir alt yapıya sahiptir. Özellikle milli teknoloji hamlesiyle beraber ülkemiz son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, sanatta, kültürde, sporda önemli başarılara imza atmış ve atmaya da devam etmektedir. Milletimizin ortak azmi ve milli şuurunun neticesi olan cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, hepimizin ortak görevidir. Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”