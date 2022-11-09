Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ertürk, “Aramızdan ayrılışının 84’üncü yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla yad ediyoruz” dedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ertürk, “Aramızdan ayrılışının 84’üncü yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla yad ediyoruz” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Anadolu topraklarından silinmek istenen aziz milletimizin başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak yeni bir çığır açmıştır. Cumhuriyetimizi bu toprakların tüm renklerini kaynaştırarak inşa eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başarmıştır. Bugün geldiğimiz noktada Atatürk’ün temelini attığı modern Türkiye’nin daha da yükselmesi için çalışıyor, bugünün ve geleceğin güçlü Türkiye’sinin tesisi yolunda azim, cesaret ve kararlılıkla ilerliyoruz. İçeride ve dışarıda ülkemizin üzerinde uygulanmaya çalışılan hain planları her ne pahasına olursa olsun bozacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Atatürk’ün bize miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek, ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle 84 yıl önce aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.