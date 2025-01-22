Edremit merkezde ilçenin en büyük halk pazarını ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş esnafla buluştu, hayırlı işler diledi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Çarşamba günü kurulan halk pazarını gezerek esnafla bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Meclis Üyesi Necmiye Simliova ve Zabıta Müdürü Kürşad Serkan Saran da eşlik etti. Başkan Ertaş, alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafı ile hasbihal etti kolaylıklar diledi. Halk pazarlarında daha huzurlu bir ortam sağlanması için çalıştıklarını ifade etti.

Yerel ekonominin canlandırılması için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Edremit’teki esnaflarımızı ziyaret ederek hatırlarını sorduk. Sorunlarını ve önerilerini dinleyerek, işlerinde kolaylıklar diledik. Edremit’in ekonomisini güçlendiren, komşularımıza hizmet veren değerli esnaflarımıza destek vermeliyiz. Edremit esnafı bu kentin kalbidir, her zaman yanlarında olacağız.” dedi.