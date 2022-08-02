Belediye Başkanı Emin Ersoy çiyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkürlerini iletti.

Başkan Ersoy misafirlerine Kent Müzesi bahçesinde ikramda bulunulduktan sonra Terzizade Konağı, Kent Müzesi ve Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı için Balıkesir’e gelen birlik üyesi belediyelerin başkanları, meclis üyeleri ve ÇEKÜL Vakfı yetkililerini Belediye Başkanı Emin Ersoy Havran’da ağırladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.