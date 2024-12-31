Aydın’ın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yeni yıl mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Mehmet Erol mesajında, “Değerli Hemşerilerim, değerli Buharkent’liler; Öncelikle sizlerin ve tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2025 yılının 2024’ten daha güzel geçmesini; huzur, mutluluk, barış ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. 2014 yılında başlayan hizmet serüvenimiz birçok eserler ortaya koyarak devam etti. Ve 2025 yılına geldiğimizde birçok projemizin sona erdiği, hizmete açıldığı, yeni ufuklara doğru yol aldığımız bir yol olacak inşallah. Verdiğimiz sözlerin hep arkasında durduk. Ve Buharkent’i “Yükselen Kent Buharkent” sloganıyla amaçladığımız öngördüğümüz noktaya taşıdık ve marka şehir haline getirdik. Ve 2025 yılı ve sonraki yıllarda da yine sözlerimizin arkasında olacağız. Projelerimizin arkasında olacağız. Yeni projelerimizi hayata geçireceğiz inşallah. Bu başarı aslında tüm hemşerilerimin başarısıdır. Bize güvendiler, teveccüh gösterdiler, emaneti bize teslim ettiler, bizde onları mahcup etmeyeceğiz. 2014 yılından beri yürüttüğümüz projelerde desteğini hiç esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekillerimize, bakanlarımıza ve desteğini hiçbir zaman bizden çekmeyen değerli hemşerilerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Suriye’de zulmün sona ermesi gibi 2025 yılında da diğer bölgelerde Gazze’de, Doğu Türkistan’da, mazlum coğrafyada akan gözyaşı ve kanın dinmesini, zulmün sona ermesini ve barışın hâkim olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygularla yine sizlerin, değerli hemşerilerimin ve tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum” dedi.