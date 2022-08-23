Son yıllarda etkili olan pandemi süreci ile birlikte Aydın’da kan stokları kritik seviyelere gelirken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Son yıllarda etkili olan pandemi süreci ile birlikte Aydın’da kan stokları kritik seviyelere gelirken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Son yıllarda yaşanan pandemi süreci ile birlikte kan bağışında azalma yaşanırken, kan stokları da kritik seviyelere geldi. Bu çerçevede Aydın’ın Buharkent ilçesinde, belediye ve Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek. Kanın her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak vatandaşları kan bağışına davet etti.

23 Ağustos Salı günü Buharkent Pazar yerinde 16.30 ile 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan kan bağışı kampanyasına, vatandaşları davet eden Başkan Erol; “Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can demektir. Tüm vatandaşlarımızı saat 16.30-23:00 arası Buharkent Pazar yerinde yapılacak olan Kan Bağışı Kampanyası’na bekliyoruz. Kan vermek isteyenlerin tok karın ve kimlik belgeleriyle gelmeleri rica olunur” dedi.