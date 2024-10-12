Buharkent’in vizyon projesinde çalışmalar aralıksız sürerken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Vizyon projemiz 2025 yılı başında tamamlanacak” dedi.

Aydın merkeze en uzak ilçeleri arasında yer alan Buharkent, vizyon projesinin tamamlanması için gün sayıyor. İlçenin çehresini değiştirecek olan projenin tamamlanmasına çok az bir süre kaldığını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 2014 yılından bu yana muhalefet engeli nedeniyle geciken projeyi tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Çifte proje ile ilçe yeni görünüme kavuşacak

İlçe merkezinde yer alan İstiklal İlköğretim Okulu’nun depreme dayanıksız olması nedeniyle Buharkent Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün ardından belediyeye devredilen alanda 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik kapalı alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern kapalı pazaryeri ve katlı otopark için gün sayılıyor. Geçtiğimiz 21 Şubat’ta temeli atılan proje inşaatının yüzde 50’si tamamlanmış duruma geldi. 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında tamamlanması planlanan projenin hemen ardından kent meydanı projesinin de tamamlanacağı öğrenildi.

“Muhalefet engellemeseydi 6 milyonluk bir borçlanma ile pazaryeri sorunumuzu bitirmiş olacaktık”

Buharkent’in çehresini değiştirecek olan Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark Projesi’nin uzun yıllardır beklendiğini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Kapalı Pazaryeri ve otoparkla ilgili projemiz aslında 2014 yılında ilan edilmişti. Tabi 2015 yılında burada bir okul vardı. Pazaryeri proje alanında eski bir okul vardı ve okul kapandı. Oraya pazaryeri yapılması konusunda bir projeye geliştirdik. Ama 2019 yılı öncesinde meclis dağılımına baktığımızda belediyemizin borçlanmasına yönelik salt çoğunluk sağlayamıyorduk. Maalesef muhalefet meclis üyeleri o zamanki 6 milyonluk borçlanma ile ilgili talebimizi kabul etmediler. Hayır oyu kullandılar. O tarihte 6 milyonluk bir borçlanma ile pazaryeri sorunumuzu bitirmiş olacaktık. 2019 yılında vatandaşlarımız bu durumu gördüler, mecliste salt çoğunluğu ulaştıracak desteği verdiler. Pazar ile ilgili borçlanma talebimizi meclise getirdiğimizde sayıları yetmemesini rağmen, engelleme şansları olmamasına rağmen yine muhalefet aynı tavrını devam ettirdi, ‘hayır’ oyu kullandılar. Ama bu sefer biz meclisten bu kararı geçirdik. Pandemi sürecine denk gelen ve ekonomik sorunların ortaya çıktığı döneme rast geldi. Aşırı pahalılığın ortaya çıktığı o süreçte maalesef 7 defa ihale yapılmasına rağmen projenin büyük olması nedeniyle ihalelere kimse girmedi. Çünkü burası 7 bin 500 metre kare inşaat alanı var ve maliyeti çok yüksek bir inşaat olması, fiyatların da belirsizliği nedeniyle müteahhitler hiçbir ihaleye girmediler. Ancak geçen seneki 8. ihalede sonuç alabildik. Ama yine hazırlık sürecinde bir kayıp yaşadık. 2024 yılı başında da inşaatına başladı" dedi.

“Bir taşla iki kuş vurmuş olduk”

İlçe merkezinde çok büyük bir inşaatın sürdüğünü ifade eden Başkan Erol, “7 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip bir Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark inşaatımız sürüyor. İnşaat, 2 bin 500 metrekare kapalı alan üzerinde oturmuş durumda ve 3 kattan oluşuyor. Pazar kurulmadığı zamanlarda otopark olarak kullanılacak bir alana sahip bir tesis olacak. Şu anda yüzde 50 seviyelerine ulaşmış durumdayız. Allah’ın izniyle inşaat inşallah 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında tamamlanarak hizmete açılacak duruma gelmiş olacak. Bunu hep beraber bunu göreceğiz inşallah. İnşaatın 63,5 milyonluk bir ihale bedeli var. Yaklaşık KDV ile birlikte 80 milyona yakın bir bize maliyeti var. 13 bin nüfuslu Buharkent’in bütçesini dikkate aldığımızda aslında çok büyük bir rakam. İddia ediyorum ki bizim ölçekli başka bir belediye, böylesine büyük bir projeyi yapamazdı. Allah’ın izniyle biz yaptık. Bunu yaparken de aynı zamanda buranın tapusuna sahip olabilmek adına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bize şart koştuğu üzere arazinin karşılığı olarak 4 yıl önce 6 milyon 900 bin liraya 24 derslikli Anadolu Lisesi inşa ettik. Yani şu anki o okulun değeri 100 milyon lira. Kısacası biz bu okulu 10 milyon lira üzerinde bir maliyetle ilçemize kazandırmış olduk. Biz bu yeri okul bedeli olarak satın aldık diye düşünürsek o bedelin de Buharkent’e yatırım olarak okula dönüşmesini temin etmiş olduk. Yani aslında bir taşla iki kuş vurmuş olduk" diye konuştu.

“Bu proje ile ilçenin önemli sorunları aşmış olacağız”

Buharkent Belediyesi açısından çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Başkan Erol: “Karşılığında okul yapmak zorunda kaldığımız, önemsediğimiz bir projeydi. Muhalefetin engeli, ekonomik engel, sosyal sorunlar nedeniyle ihale engelinin ortaya çıkması sorunlarını tek tek aştık. Tüm bunlara rağmen bu aşamaya getirdiğimiz için de çok mutluyuz. Allah’ın izniyle çok az kaldı. Yakın zamanda vatandaşlarımız konforlu bir alışveriş yapma, pazar ihtiyaçlarını, yağmur, çamur riski olmadan güzel bir ortamda konforlu bir ortamda güzel bir mekanda modern bir pazar yerine kavuşmuş olacak. Bu aynı şekilde pazarcı esnafı için de geçerli. Bu aynı zamanda bize başka bir projeyi yapma şansı da verecek. Şu an içinde bulunduğumuz alan bizim meydanımız. Maalesef yıllardır kurulduğundan beri bu meydanda pazar kuruluyor. Pazarı yeni yerine taşıdıktan sonra bu meydanı da kent meydanı olarak düzenleme şansı elde etmiş olacağız. Dolayısıyla Buharkent’e yakışan güzel bir kent meydanına da hemen ardından kavuşmuş olacağız. Bu proje ile ilçenin önemli sorunları aşmış olacağız. Buharkent’imize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 2025 yılında hep beraber açılışını da gerçekleştiririz. Keyifli bir şekilde pazarımızı burada yaparız inşallah” ifadelerini kullandı.