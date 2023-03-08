Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Kadın, topluma yön verendir” dedi.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Kadın, topluma yön verendir” dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kadının toplum üzerinde önemli yeri olduğunu ifade eden Başkan Erol, “Mutlu, huzurlu ve sağlıklı toplumun temeli olan kadınlarımızın siyasetten ekonomiye, akademiden iş hayatına kadar hayatın her alanında ürettiği değerler ülkemizin gücüne güç katıyor. Çalışma hayatında aktif şekilde yer alan ve üreten kadın, aile ekonomisine ve ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Cenneti annelerimizin ayakları altına seren yüce bir dinin mensuplarıyız. Kadın, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşıdır. Kadın, topluma yön verendir. Kadına verilen değer, o toplumun medeniyet seviyesinin göstergesidir. Aile kurumunun temelini oluşturan, değerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu olan kadınlarımız yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine büyük katkı sağlamaktadırlar. Yerel yönetimler olarak her şeyin en iyisine layık olan kadınlarımız için çalışmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit analarımız olmak üzere sevginin, şefkatin, özverinin simgesi olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü canı gönülden kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı günler temenni ediyorum” dedi.