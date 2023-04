Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Eol, iftar ziyaretleriyle hemşehrilerinin evlerine konuk oluyor. Ramazan ayının dostluğu, bereketi, kardeşliği çağrıştırdığını kaydeden Başkan Erol, bu dostluğun ve huzurun tüm ülkeye yayılmasını diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçede misafir edilen depremzedelerle iftarda bir araya geliyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan’da da depremzede aileleri yalnız bırakmayan Başkan Erol, gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremzede ailelerin her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Başkan Erol, “Bu yılda Buharkentimizde Ramazan ayını farklı bir atmosferde yaşıyoruz. Bu yıl öncelikle depremden etkilenen ve Buharkent’imize gelen depremzede ailelerimiz başta olmak üzere her gün bir evde iftarımızı vatandaşlarımızla açıyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Buharkent Belediyesi’nin sosyal belediyecilik ilkeleriyle hareket ettiğine vurgu yapan Başkan Mehmet Erol, tüm Buharkent’lileri, yakınlarıyla, sevdikleriyle, ihtiyaç sahibi ailelerle yardımlaşmaya, dayanışmaya ve paylaşmaya çağırdı.

Ramazan ayının Buharkent, Aydın ve Türkiye’ye, tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini dileyen Başkan Erol, Ramazan ayı boyunca ellerinde yemeklerle her gün bir aileyi ziyaret etmeye devam edeceğini söyledi.