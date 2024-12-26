Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın genelinde düzenlenen Okullar Arası Genç Kız Basketbol Turnuvası’nda üçüncü olan Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi basketbol takımını ve hocalarını kahvaltı programında ağırladı.

Kahvaltı programında samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet, sporculara motivasyon kazandırdı. Aydın’da üçüncü olarak ilçeyi gururlandıran Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi basketbol takımını ağırlayan Başkan Mehmet Erol, genç sporcularla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Buharkent’i en iyi şekilde temsil eden kızlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Bu başarıda emeği geçen hocalarımıza da teşekkür ederim” dedi. Erol, gençlerin sporla buluşması ve daha büyük başarılara imza atması için Buharkent Belediyesi’nin desteğinin devam edeceğini vurguladı.