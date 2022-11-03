Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yazmacılığı sahiplenmeyi arzulayan şehirler olduğunu ifade ederek, "Yazmanın başkenti Tokat’tır, yazma Tokat’ındır" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yazmacılığı sahiplenmeyi arzulayan şehirler olduğunu ifade ederek, "Yazmanın başkenti Tokat’tır, yazma Tokat’ındır" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sanatçı Emel Ardahanlı’nın Tokat Şehir Müzesi’nde açtığı "Eskilerden-Yenilerden Renklerin Ahengi" isimli yazma baskısı ve el nakışları sergisini gezdi. Sanatçı Ardahanlı’dan eserler hakkında bilgi alan Başkan Eroğlu, yazmanın şehrinin Tokat olduğuna vurgu yaparak, “El sanatları bir şehrin hem maddi hem de manevi zenginliğini ortaya koyan unsurlardır. Tokat’ımız bilhassa el sanatları alanında zengin bir kültüre sahip bir şehirdir. Değerli sanatçımız Emel Ardahanlı’nın bu yazma baskısı ve el nakışları sergisinde de bu kültürel zenginliği bir kez daha gördük. Bu nadide çalışmalar için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yazmacılığın Tokat’ta el sanatları anlamında öncü bir değer olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, "Hem şehrimizin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olması hem de ekonomik girdileri ile Tokat’a katkı sağlaması açısından bizim için Tokat Yazması önemli bir değerdir. Şehirlerin kokuları vardır; yazma kokusu, Tokat şehrinin kokusudur. Şehirlerin sesleri vardır, yazma baskısı yapılırken çıkan ses Tokat şehrinin sesidir. Yazmacılık Tokat’ımızda 600 yılı aşan bir geçmişe sahiptir. Her ne kadar başka şehirler yazmacılığı sahiplenmeyi arzulasalar da bu önemli değerimiz çok değerli ustalarımızla birlikte bizim asla rekabet etmeyeceğimiz bir konudur. Yazmanın başkenti Tokat’tır, yazma Tokat’ındır” diye konuştu.