Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tarihi değerler bakımından Tokat’ın Türkiye’nin en zengin birkaç şehrinden biri olduğunu söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tarihi değerler bakımından Tokat’ın Türkiye’nin en zengin birkaç şehrinden biri olduğunu söyledi.

Tokat’ın turizmde adından söz ettiren bir şehir olması için il genelinde tarihi mekanlarda yapılan restorasyon çalışmalarında önemli adımlar atıldı. Kentin turizmde hak ettiği yeri bulması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Eroğlu, “Şehrimizde baktığımız her noktada bir tarihi eser görüyoruz. Bizler Sulusokak’ta, Bey Sokağında, Halit Sokak’ta ve muhtelif diğer noktalarda yaptığımız çalışmalarla tarihi yeniden gün yüzüne çıkardık. Bu çalışmaların sadece bir düzenleme ve yenileme çalışması gibi anlaşılmaması gerekiyor. Bu geçmişi temel alarak şehrin turizm potansiyeli ile ihya olması anlamını taşıyor” dedi.

"Turist sayımız her geçen yıl artıyor"

Başkan Eroğlu, tarihi değerler bakımından Tokat’ın, turist sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Bizler bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ile bu mekanların gezip görülesi, yaşanası mekanlar olması için gayret ettik. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Turist sayımız her geçen yıl artıyor. Ama biz bu kadarı bize yeter demiyoruz. Tokat için küçük hedefler belirlemeyi doğru bulmuyoruz. Tokat çok önemli bir değerdir. Değerini daha üst seviyelerde bulması için çalışıyoruz” diye konuştu.

"Tokat’a gelecek turist sayısında rekorları hedefliyoruz"

Tokat’a gelecek turist sayısında rekorlar hedeflediklerini belirten Başkan Eroğlu, “Bizler bu tarihi mekanlarımızı ihya ederek misafirlerimizi karşılamaya ve şehrimizde daha iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Bu yılın bahar ve yaz aylarında Tokat’a gelecek turist sayısında rekorları hedefliyoruz. Şehrimizde gastronomi sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerimizi, konaklama hizmeti veren işletmecilerimizi, turizm sektöründe hizmet veren bütün işletmecilerimizi her yıl artan bir ivme ile devam eden turizm potansiyelinde paydaşlarımız olarak görüyoruz. Tokat’ımızda bu alanda yeni girişimlerin de marka değerimize değer katacağına inanıyoruz. Tokat’ın Türkiye’nin en çok ziyaretçi sayısına ulaşan şehirlerden biri olması artık uzak bir hedef değildir, yaklaşılmış bir ufuktur” ifadelerini kullandı.