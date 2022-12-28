Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “2022’nin En Başarılı Belediye Başkanları” araştırmasında ilk 4’te yer aldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “2022’nin En Başarılı Belediye Başkanları” araştırmasında ilk 4’te yer aldı.

ORC Araştırma şirketi tarafından 2022 yılının en başarılı belediye başkanları tespit etmek üzere anket düzenledi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il belediye başkanları arasında yüzde 56,3 halk memnuniyeti oranı ile en başarılı 5 il belediye başkanı arasında yer aldı. Gerçekleştirilen ankette katılımcılara son 1 yılı değerlendirdiklerinde, belediye başkanlarının çalışmalarından ve hizmet kalitesinden ne düzeyde memnun oldukları ve belediye başkanlarını başarılı bulup bulmadıkları soruldu. Yüzde 55’in üzerinde başarı elde eden belediye başkanlarının ilk beşi paylaştıkları büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının yer aldığı ankette Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il belediye başkanları arasında yüzde 56,3’lık başarı oranı ile dördüncü sırada yer aldı.