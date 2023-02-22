Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı köylerde yaşayan depremzedelerle bir araya geldi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı köylerde yaşayan depremzedelerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık merkezli 11 ilde yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Eroğlu, ilçeye bağlı köy ve mezralarda depremzedeleri ziyaret etti. Belören Beldesi, Kösüklü, Çatalağaç, Küçükören, Hacılar ve Karaburun köyleri ile bu köylere bağlı mezralarda depremzedeleri ziyaret eden Başkan Eroğlu, köylerde fizibilite çalışmaları yaptıklarını ve depremzedelerin ihtiyaçlarının tespitini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaşanan felaketin ardından milletçe seferber olunduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu “Devlet ve millet el ele vererek afet bölgelerimizde yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Devletimiz bütün imkanlarını harekete geçirdi. Gönüllü ordusu bölgelerde çalışmalara katıldı. Bütün afet bölgesinde olduğu gibi biz de burada milletimizin gücünü, bilhassa da Tokatlı hamiyetperver hemşerilerimizin gücünü yanımızda hissediyoruz” dedi.

Başkan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesini ziyaretinde il ve ilçe merkezlerindeki konut yapımının dışında 70 bin köy evi yapılacağını duyurduğuna değinerek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde afet bölgelerinde depremzede kardeşlerimizin içerisinde öz güvenle yaşayacakları konutların inşası başlıyor. İnşallah bir yıl gibi bir zamanda afet bölgesinde bulunan kardeşlerimiz bu konutlara kavuşuyor. Birçok Avrupa ülkesinden daha büyük alana sahip bu bölgenin yeniden inşası ve ihyası devletimizin gücü, milletimizin desteğiyle gerçekleşecektir. Bu inşa ve ihya sürecine geçilirken bizler de Gölbaşı ilçemizde Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu’nun koordinesinde bugün ihtiyaç olan noktalarda çalışmalarımızı belediyemiz, bütün kurumlarımız ve gönüllülerimiz ile birlikte devam ettiriyoruz” diye konuştu.