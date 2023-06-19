Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ın mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde incelemek, vatandaşların taleplerini yerinde almak amacıyla Cami-i Kebir ve Hoca Ahmet mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti.

Tokat’ı karış karış gezerek sorunları yerinde tespit edeceklerini belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Karış karış Tokat gezilerimizde bu haftaya Cami-i Kebir ve Hoca Ahmet Mahallelerimizi ziyaret ederek başladık. Bu gezilerde öncelikle mahallelerimizde tamamladığımız çalışmaları inceliyoruz. Bunun yanında mahallemizde var olan sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızı da ziyaret ederek taleplerini yerinde alıyoruz” dedi.

"Bugünkü ziyaretlerimizde de nokta nokta tespitler yapmaya gayret ettik"

Mahallelere yaptığı ziyaretlerde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na eşlik eden altyapı ve üstyapıdan sorumlu müdürlüklerin yetkilileri aldıkları notların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Cami-i Kebir ve Hoca Ahmet Mahallelerimiz kentsel dönüşüm alanları. Bu bölgelere hizmetlerimizi götürüyoruz. Hem altyapı, hem üstyapı noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugünkü ziyaretlerimizde de nokta, nokta tespitler yapmaya gayret ettik. Bu mahallelerimizdeki gönlü güzel hemşerilerimiz ile sohbet ettik. Bir taraftan da taleplerini aldık. İnşallah her bir talebi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Tarihi İpekyolu’nun geçtiği çok güzel alanlar olan bu mahallelerimizde tarihi gün yüzüne çıkarmak, bugüne getirmek için çalışmalar gerçekleştirmiştik. Tarihi Sulusokak Meydanı ve çevresindeki yapılarla tarihi bir merkez olan bu tarihi alanlarımız yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Bundan mutluluk duyuyoruz. Yine aynı mutluluğu bugün bu mahallelerimizdeki hemşerilerimizi ziyaretimizde yaşadık. Mahallelerimizde yaşayan hemşerilerimizin taleplerini önemsiyoruz. Aynı zamanda yerinde görerek mahallelerimizde yapabileceğimiz ek çalışmaların ekiplerimiz ile birlikte tespitini gerçekleştiriyor, çalışma programımıza alıyoruz. Bütün mahallelerimizi eksik bırakmadan karış karış gezmeye, aynı şekilde çalışmalarımız gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bir taraftan Tokat için büyük projeler gerçekleştirirken diğer yandan mahallelerimizde hiçbir sorun bırakmamayı önemsiyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız olarak devam ettireceğiz” diye konuştu.