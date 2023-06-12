Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ın içerisinden geçen Behzat Deresi çevresinde yaptıkları yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların geldiği nokta ve gelişmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tokat’ta önemli bir lokasyon değerine sahip olan Behzat Deresi çevresinde yapılan çalışmaların devam ettiğini ve bitime yaklaştıklarını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Tokat’ta çok güzel ve değerli bir alanı, yaptığımız çalışmalarla hak ettiği değere kavuşturmak için gayret ediyoruz. Şehrimizi değiştirmeye güzelleştirmeye devam ediyoruz. Behzat Deremizde başlattığımız çalışmalarımız artık son safhalarına geldi. Behzat Deremizin etrafında hem korkulukların yapılması, hem ışıklandırmanın yapılması, hem de deremizin hemen içerisinde yaptığımız peyzaj düzenlemeleri ve boyama çalışmaları ile Behzat Deresi bir başka güzel oluyor” dedi.

"Kısa süre içerisinde hemşerilerimizin ve misafirlerimizin keyifle gezebileceği bir alan haline geliyor"

Behzat mevki diye tabir edilen maliye binasından itibaren, Sivas Caddesi’ne bağlanan Kemer bölgesine kadarki alanda korkulukları takmaya başladıklarını belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Aynı zamanda kaldırımlarını da değiştiriyoruz. Boyama çalışmalarını da son safhaya getirdik. Böylece Çay Mahallemiz, Mahmut Paşa Mahallemiz, Perakende Mahallemiz ve yukarıda Kemer Mahallemizden geçen bu güzel Behzat Deremiz inşallah çok kısa süre içerisinde hemşerilerimizin ve misafirlerimizin keyifle gezebileceği bir alan haline geliyor. Özellikle daha yukarılarda yürüyüş alanları da oluşturacağız. İnsanlarımız burada yürüyüş yapabilecekler. Yine yolun genişliğine göre bazı noktalarda da bisiklet yolları yapıyoruz” diye konuştu.

"Ledli ve dekoratif korkuluklarla yenilemiş olacağız"

Çalışma tamamlandığında bölgenin yeni bir görünüme kavuşacağını belirten Eyüp Eroğlu, “Tamamlandığımız zaman şehrimizin güneyinde Sivas Caddesinden başlayarak ta ki stadyumun olduğu yere kadar olan yaklaşık 5 kilometrelik alanın tamamı, Behzat Deresi, böylece ledli ışıklandırmalarla, ledli korkuluklarla ve yenilenmiş haliyle inşallah değerli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Kemer Mahallemizden itibaren korkuluklarımızı monte etmeye başladık. Muhtemelen 15 gün içerisinde bütün Behzat Deremizdeki korkulukları ledli ve dekoratif korkuluklarla yenilemiş olacağız. Şehrimize, değerli hemşerilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.