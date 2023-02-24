PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker Fabrikasının Cihanbeyli-Altınekin bölgesine taşınmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, taşınacak fabrikadaki yeni sistemle girdi maliyetlerinin çok düşeceğini, bir aksaklık olmazsa önümüzdeki yıl fabrikayı taşımayı düşündüklerini söyledi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker Fabrikasının Cihanbeyli-Altınekin bölgesine taşınmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, taşınacak fabrikadaki yeni sistemle girdi maliyetlerinin çok düşeceğini, bir aksaklık olmazsa önümüzdeki yıl fabrikayı taşımayı düşündüklerini söyledi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker merkez kampüsünde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı konuşan Başkan Ramazan Erkoyuncu, sözlerine Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara ise baş sağlığı ve sabır dileyerek başladı. Başkan Erkoyuncu, enerjide hala döviz borçları olduğunu ve yapılanma sürecinde olduğunu hatırlatarak, "1 milyar 100 milyon dolar enerjide borcumuz vardı. Borçlarda Soma Termik Santrali yapılandı, Kangal Termik Santrali ise yapılanma sürecinde. Bankalarla uzun süredir görüşüyoruz ama final görüşmelerine başlayacaktık. Bu ay bitecekti. Depremden dolayı ötelendi, bu ötelenme inşallah hayırlı olur” dedi.

Başkan Ramazan Erkoyuncu, gıda bölümünde 1 yıl içerisinde iyileşme olduğunu, borç ödediklerini, bankalarda yapılanma sürecinde olduğu için dondurulan borçları olduğunu kaydetti. Erkoyuncu, bazı yatırımlar da yaptıklarını ifade ederek, "Piyasaya günü geçmiş epey bir borcumuz vardı. Günü geçmişlerin tamamını kapattık. Bir daha da günü geçmiş pozisyonuna düşen hiçbir borcumuz olmadı. Şekerde hiç hoş olmayan bir dalgalanma oldu. Orada kendimizce bayağı bir çaba sarf ettik. Son zaman tonu 435 lira olan pancardan elde ettiğiniz şekeri kampanya bitiminde sonra 2022 Temmuz-Ağustos’ta 18 lira 50 kuruşa sattık ama elimizde çok az kalmıştı. Bugün tonu bin 450 lira olan pancardan elde ettiğimiz şekeri 17 lira 20 kuruşa sattık. 3 katı fazla hammaddenin satış fiyatı en son geçen yılın ürününden elde ettiğimiz şekerden daha düşük. Bugün 18 lira. Tabii ki biz satmak zorundayız. Pancar bedellerini ödeyeceğiz. Çiftçiden 6,2 milyarlık pancar aldık. Büyük bir kısmını nakdi, ayni avanslarla ödedik. 3,9 milyar da geçtiğimiz hafta ödemeye başladık” şeklinde konuştu.

“Konya’yı Cihanbeyli’ye taşıyoruz demeyeceğim, Cihanbeyli’ye fabrika kuruyoruz”

Gıdada çok iyi olduklarını, çok daha iyi olacaklarını da belirten Erkoyuncu, “İki amiral gemimiz, şeker fabrikalarımız var. Biri Türkiye’nin en büyük kapasitesi Çumra diğeri de Konya. Konya’yı Cihanbeyli’ye taşıyoruz demeyeceğim, Cihanbeyli’ye fabrika kuruyoruz. Çünkü fabrikanın genel yatırım bütçesinin yüzde 15-20’si kadar buradan sadece makine götürebileceğiz. Çünkü bu fabrika 69 yaşında. İnşallah orası 14 bin ton kapasiteli olarak yapılacak. Oranın bütün projeleri bitti. Bir kazan problemimiz var. Elektriği kendimiz üretiyoruz ama Konya’da eski ızgaralı sistem var. Bir de doğalgaz var, doğalgazın maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla 1 kilo şekere düşen enerji girdisi Konya’da 2 lira 10 kuruş. Ama Çumra’da çok modern bir buhar kazanımız var, elektriği ondan üretiyoruz. Oradaki 1 kiloya düşen enerji girdisi 60 kuruş. Kilo başına 150 kuruş fark var. Dolayısıyla Çumra’yı 17-18 gün fazla çalıştırdık. Keşke daha fazla çalışsak ama pancarın fiziki yapısı bozulduğu için mecburen burayı biraz daha uzattık. 497 bin 200 ton şeker ürettik bu yıl. Eğer biz bunun tamamını Konya’da üretseydik 700 milyon lira fark atıyordu. Dolayısıyla buranın gitmesi bizim için çok önemli. Orada yeni sistem olacağı için girdi maliyetleri çok düşecek. 200-250 bin ton şekerde bile 300 milyon lira tasarruf edeceğiz. İnşallah temelini atacağız. Önümüzdeki yıl bir aksaklık olmazsa taşımayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Erkoyuncu, Soma ve Kangal Termik Santrallerinde rehabilitasyon çalışmaları başlatacaklarını da sözlerine ekledi.