PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker çalışanlarının bayramını tebrik ederek, “Biz hep üretmek, hep çalışmak zorundayız. İlk hasattan sofraya kadar bu üretim çarkını sizlerin gayretleriyle gelecek nesillere taşıyacağız” dedi.

Konya Şeker yerleşkesinde geleneksel bayramlaşma programı, Başkan Erkoyuncu ve kurum çalışanları katılımıyla Ramazan Bayramı sonrasında ilk mesai gününde gerçekleştirildi. Şirket çalışanlarının tek tek bayramlarını kutlayan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Kurumumuzda 10 bine yakın çalışanı temsilen bayramlaşma programına katılan sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Şeker Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirket yöneticileri, Şeker-İş Sendikası temsilcileri ve çalışanların katıldığı bayramlaşma programında çalışanlar da birbirleriyle bayramlaştı.

Bayramlaşma programında konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Kaldığımız yerden şevkle, aşkla, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bayram, tüm ülkede olduğu gibi bizde de buruk yaşandı. Malum, deprem felaketi sadece bölgeyi değil, bizleri de derinden etkiledi. Aynı avludayız. Acıları yüreğimizde hissettik. Biz bir aileyiz. Sizin de katkılarınızla Torku olarak yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda Torku ailesine teşekkürler ve tebrikler geldi. Biz hep üretmek, hep çalışmak zorundayız. İlk hasattan sofraya kadar bu üretim çarkını sizlerin gayretleriyle gelecek nesillere taşıyacağız. Samimiyetle söylüyorum iyi de gidiyoruz. Size güveniyoruz. Hepinize ayrı ayrı değer veriyoruz. Konya Şeker ailesi büyük bir ailedir. Tüm çalışma arkadaşlarımıza işlerinde kolaylık diliyorum” dedi.