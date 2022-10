PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı ve Cumhuriyet Bayramını kutladı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı ve Cumhuriyet Bayramını kutladı.

“Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir ve bu uğurda her türlü fedakârlığı yapabileceğini tüm dünyaya defalarca göstermiştir” diyerek mesajına başlayan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu, “Atatürk’ün ve kahraman ordumuzun bize kazandırdığı bu vatana daima sahip çıktık ve ilelebet sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Şunu ifade edebilirim ki, bizler bunu da üreterek, ülkesine katma değer oluşturarak her zaman ispat etmişizdir. Bizim temel düşüncemiz, her santim toprağını kutsal olarak gördüğümüz, şehit kanıyla yoğrulmuş bu toprakların üzerinde yaşayan her bir ferdimiz, muzaffer ve mutlu olmayı hak eder. Cumhuriyetin en büyük kazanımı hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçekliğidir. Bu aziz vatanın uğrunda dökülen kanlarla bu millet bağımsızlığını ve iradesini her zaman korumuştur ve korumaya devam edecektir. Temel şiarımız, bu ülkede ayrılığın, dağınıklığın olmamasıdır, birlik ve beraberlik içinde gelişmiş müreffeh bir toplum olmak için üzerimize düşen vazifeyi en iyi biçimde yapacağız. Aziz milletimiz mensupları tasada ve kıvançta birdir. Bizi bir arada tutan maya, kader birlikteliği olarak ilahi bir şümul ile belirlenmiştir” dedi.

Başkan Erkoyuncu mesajının devamında, “Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize yol gösteren ’Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak’ sözünü ilham alarak gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarla kat ettiğimiz mesafeyi yeterli bulmuyor ve gecemizi gündüzümüze katarak bu vatan, bu millet için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Cumhuriyetimizi milletimize kazandırarak bağımsızlığımızı tescil eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün devlet büyüklerimizi ve vatanı canından aziz bilen gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, bir miras olarak gördüğümüz Cumhuriyetimize sahip çıkma vazifemizi en son nefesimize kadar sürdüreceğimizi ve kendimizden sonraki nesillerimize de aktarmayı en önemli görevimiz olarak gördüğümüzü belirtiyor, 100. yılına bu son adımı attığımız 2022 yılında, vatanımızın, bayrağımızın, Cumhuriyetimizin her daim var olması temennisiyle, Aziz Milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.