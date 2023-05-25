AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, yapımına başlanan Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlık hizmet binalarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gediz’e AK Parti iktidarında bir çok hizmetin yapıldığını ifade eden Mehmet Erkan, “Gediz AK Parti döneminde yapılan yatırımlarla altın dönemin yaşıyor. Hizmetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü binalarının yapım için ihale yapılarak yer teslimi yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hizmetlerimiz devam edecek. Ülke olarak bütün sektörle büyüme gerçekleşti” dedi.

Erkan son olarak, “Yapımına başlanan hizmet binalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halkımızın desteği ve teveccühü ile ikinci turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan seçerek bu hizmetlerin devamını sağlayacağız” şeklinde konuştu.