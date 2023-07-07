Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan çiftçilerin her zaman yanlarında ve destekçisi olduklarını söyledi.

Kütahya’da gerçekleştirilen Ak Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Partili vekillerin katıldığı, ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Başmüdürü Murat Hasçuhadar ve Kütahya Şube Müdürü Zeki Yılmaz hazır bulunduğu toplantıya iştirak ettiklerini ifade eden AK PArti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan toplantı sonrasında, “Çiftçilerimizi ilgilendiren konular üzerinde durduk. Tahıl alımlarında vatandaşımızın yaşadığı problemlere çözüm aradık” dedi.

Erkan, “Toprağımızın gücüne güç katan Çiftçilerimizin üretimleriyle birlikte tarım alanında çok daha güçlüyüz. Çiftçi kardeşlerimizin her daim arkasındayız destekçisiyiz. Ülke tarımını daha ileriye götürmek, çiftçimizin yüzünü güldürmek adına çeşitli projeler üretmeliyiz. Tarım Müdürlükleri bu konuda gelen projelere destek oluyor. Ayrıca çiftçilerimiz ürünlerini satarken aracıları devreden çıkartacak formüller üzerinde çalışıyoruz. Eskişehir Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürü ile toplantımızda bu konuyu görüştük. İnşallah çiftçimiz lehine olan ne varsa yerine getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.