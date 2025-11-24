Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla geleceğin mimarları olan öğretmenleri yalnız bırakmayarak çeşitli okul ve kurum ziyaretlerinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri okullarında ziyaret ederek onların özel gün sevincine ortak oldu. Yetiştirdikleri öğrencilerle ülkenin geleceğine yön veren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için Rahmiye Malcıoğlu İlkokulu ile Zübeyde Ana Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ne giden Başkan Aydın, burada görev yapan eğitimcilerle günün önemini paylaştı. Program süresince sınıfları da dolaşan Aydın, öğrenciler ve öğretmenlerle uzun uzun sohbet ederek onların taleplerini yakından dinleme fırsatı buldu.

Bunun yanı sıra emekli öğretmen olan annesi Meral Aydın'ı da unutmayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, annesinin elini öperek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren çocuklarımızı ileri medeniyetler seviyesine taşıyacak en önemli fertlerdir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere verdiği önem, bizim için de daima yol göstericidir. Bugün gerçekleştirdiğimiz okul ziyaretleriyle bu anlayışı yaşatmak istedik' dedi.

Ziyaretlerin sonunda Başkan Aydın, öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.