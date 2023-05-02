Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 32 milyon TL yatırım yapılan Alaşehir’e bağlı Kemaliye Mahallesi’ni ziyaret etti. Kemaliye’de Yörük Türkmen Efeler Birliği tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Başkan Ergün’e yöreye özgü sarık denilen omuz atkısı takıldı. Başkan Ergün, Killik Mahallesi’nde de coşkuyla karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir programına alt ve üstyapı yatırımıyla çehresi değişen Kemaliye Mahallesini ziyaret ederek başladı. Başkan Ergün mahallede coşkuyla karşılandı. Başkan Ergün’e poşu ve çiçek takdim edilirken Kemaliye Yörük Türkmen Efeler Birliği tarafından yapılan karşılamada adaklık hayvan kesilerek, dualar edildi.

Muhtar Alakent: “Kemaliye’miz adına sizlere çok teşekkür ederim”

Mahalle Muhtarı Mehmet Alakent, yaptığı konuşmada, “Kemaliye’mize hoş geldiniz. Kemaliye’miz adına sizlere çok teşekkür ederim. Altyapı, üstyapı, asfalttan ve içme suyu gibi yatırımlar dolayısıyla kısacası her şey için size çok teşekkür ederim” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Kemaliye mahallesinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “2009 yılında ilk Manisa Belediye Başkanlığı dönemim ve 2014 yılı itibarıyla da biliyorsunuz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemim var. 2014 yılından bugüne kadar da 9 seneyi geride bıraktık. Bu süre içerisinde biz Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçelerimizde öncelik sırasına göre yapmamız gereken yatırımların planlamasını yaptık. Tabi ki düzgün bir mali portre ve planlamayla, bugün 6 bine yaklaşan çalışanıyla, daire başkanlarıyla, Genel Sekreteriyle, Genel Müdürüyle sizlere hep layık olmaya çalıştık. Her bir gider kalemini ve bütçeyi doğru planlamaktan geçiyor. İşte bu planlamayı çok iyi yaparsanız hizmetleri de en iyi şekilde sahaya yansıtırsınız. Çok şükür Rabbime, Büyükşehir olduğumuzdan beri, hatta Manisa Belediyesi dönemimden beri Türkiye’de en iyi mali hizmeti, yatırımı ve planlamayı yapan, bütçesini en iyi dengeleyen, gelir ve giderini en iyi şekilde sahaya yansıtan Türkiye’de 30 Büyükşehir Belediyesi arasında yer alan, her sene ya birinci ya ikinci ya da üçüncü olan bir Büyükşehir Belediyesi olmanın gururuyla bugün sizin karşınızdayız” dedi.

Başkan Ergün, Kemaliye’ye yapılan yatırımları anlattı

Başkan Ergün konuşmasının devamında Kemaliye mahallesine yapılan yatırımları anlatarak devam etti. Başkan Ergün, “Kemaliye’ye bugüne kadar ne yaptık? Neler yapmadık ki Allah’a şükür. Helal-i hoş olsun. Tabi ki Manisa bin 88 mahalle, bunların 780’i de kırsal mahalle. Yani bu mahalleler eski belde veya köy. Diğerleri merkez ilçelerimizde bulunan mahalleler. Bugüne kadar bu 780 mahallenin çok şükür 264 tanesinin alt ve üstyapısını yapmışız. Kanalizasyonunu yapmışız, içme suyunu yapmışız, kısmi yağmur sularını yapmışız. Ve onların üstüne de üst kaplamalarını yapmışız. Ki ana caddeleri varsa bunların aydınlatmalarına kadar yapmışız. İşte bunlardan bir tanesi de Kemaliye. Yaklaşık 15 kilometre içme suyu, 19 kilometre de kanalizasyon ve kısmi yağmur suları yaptık. 16,5 kilometre de Allah’a şükür sıcak asfaltı, 3,5-4 kilometre sathi kaplaması yani 20 kilometre asfalt ve merkezde de 2 kilometrelik sıcak asfaltıyla sizlerin karşınızdayız. Bu hizmetleri yapmış olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tüm Kemaliyelilere hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün, Kemaliye Mahallesi temaslarında Kemaliye Mahallesi Sulama Kooperatifi’ne de ziyaret gerçekleştirdi. Kooperatif Başkanı Ahmet Kuzgun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından mahallede yapılan sondaj çalışması, HİS Göleti, taral doldurma ve boru destekleri nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal ve kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Ergün, sulama kooperatiflerine de boru desteği ile önemli katkı sağladıklarını ifade etti.

İtfaiye tankeri de teslim edildi

Kırsal bölgelerdeki yangınlara daha kısa sürede müdahale edilebilmesi için Kemaliye mahallesine de yangın söndürme tankeri Başkan Ergün tarafından teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’ni de ziyaret etti. Ziyarette mahalleye kazandırılan hizmetlerden dolayı vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.