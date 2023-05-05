Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ziyaretinde ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir ve MASKİ kanalıyla ilçeye 239 milyon 599 bin liralık yatırım yapıldığını belirterek, yeni yatırım ve projeleri de katılımcılarla paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl temaslarında ilçede faaliyette bulunan STK’ların temsilcileri ve mahalle muhtarları ile buluştu.

Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sarıgöl’e girdiğimiz ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessüm bizleri çok fazlasıyla mutlu etti. Ne mutlu bizlere ki Sarıgöl’de bugüne kadar çok büyük hizmetler yaptık. Manisa 17 ilçe 1088 mahalleden oluşuyor. Kırsalda yaşayan ve eski belediye olan mahalle sayısı 780. Biz elimizdeki ekonomik şartlara göre 264 mahallemizin bütün içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu altyapısını ve kilit parke, prestij cadde gibi üst donanımını bitirdik. Üstyapıda 10 milyon metrekarenin üzerinde de taş döşeyerek hizmetlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın çamurdan kurtulması, kokudan uzaklaşması için bu çalışmaları yaptık. Sarıgöl’e dönersek, Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk ile birlikte çok kardeşçe iyi niyetle ve birliktelikle ilçemize hizmetleri birer birer yapma fırsatı bulduk. Sarıgöllü kardeşlerimize bir müjde daha vermek istiyorum. Sarıgöl Kent Meydanı Projesi. İlçemize yakışacak bu projemiz, Sarıgöllü kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İlçeye 10 adet dolusavar kazandırıldı

Sarıgöl’de çiftçilerin ürünlerinin zarar görmemesi adına Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’un talebi dolayısıyla dolusavarların temin edildiğini belirten Başkan Ergün, “Sarıgöl’de üretici kardeşimiz çok, onların ürününün doludan bağların zarar görmemesi için 10 adet dolu savarı talep etmişti, hayırlısıyla yine bu işbirliğini Sarıgöl’e kazandırmış oluyoruz” dedi.

Altyapı yatırımlarından da bahseden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İnsan ve çevre sağlığı konusunda atıksu arıtma tesislerinin kazandırılması bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesi. 9 sene önce Manisa’da mevcut olan 13 adet tesis çalıştırılamıyordu. 550 milyon liranın üzerinde atıksu arıtma tesislerine yatırım yaptık. Bugün 13 tesisi 20 tesise çıkardık, Sarıgöl’de de atıksu arıtma tesisini bitirmek üzereyiz. Çalışmalar devam ediyor. Bir iki ay içerisinde bu tesiste işler durumda olacaktır. İller Bankası noktasında sadece Sarıgöl’deki tesise harcadığımız para 57 milyon lira KDV’siyle 75 milyon liraya tekabül ediyor. Gediz’in yaşayabilmesi, içinde balık tutabilmesi noktasında Manisa ili içerisinde yapılan en büyük hizmetlerden biri olacak. Tüm hizmetleri tek tek saymadan ana başlıklar halinde ifade edecek olursam; Büyükşehir Belediyesi olarak 108 milyon 657 bin TL, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak da 130 milyon 942 bin TL olmak üzere toplam 239 milyon 599 bin lira yatırım yapmışız Sarıgöl’e helali hoş olsun” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da Sarıgöl’ün en fazla hizmet alan ilçelerden biri olduğunu belirterek Başkan Ergün’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Sarıgöl Belediyesinde kurulan ana serverden dolusavar deneme atışı da yapıldı.

Modern projede ihale aşamasına gelindi

Başkan Ergün, Sarıgöl’de yapımı planlanan ‘Kent Meydanı Projesi’yle ilgili son durumu da paylaştı. Maliyet ve proje çalışmasının tamamlandığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, önümüzdeki günlerde ihale yapılma gününün alınacağının müjdesini verdi.

İlçe sakinlerinin heyecanla beklediği projede, ihale aşamasına gelindiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Modern mimarisiyle Sarıgöl’ümüze yeni bir nefes. Yeni bir meydan. Bu protokolü daha önce Sarıgöl Belediye Başkanımızla imzalamıştık. Yaklaşık maliyet ve proje çalışması tamamlandı. İnşallah, seçimlerden sonraki ilk günlerde EKAP üzerinden ihale yapılma gününü almış olacağız. Sarıgöllü vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim yılsonuna kadar bitirmeyi nasip etsin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sarıgöl belediye başkanımızın, bu talebi bizler için emirdir, görevdir. Vatandaşımıza hizmet olarak yansıyacaktır” dedi.