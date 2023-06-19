Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar’da etkili olan sağanak yağışın ardından ilçedeki çalışmaları takip etmek için bölgeye gitti. Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilk andan itibaren sahada olduklarını ifade ederek, yaraların sarılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Metrekareye 80 kilogramın üstünde yağışın düştüğü Akhisar’da teyakkuz halinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaraların sarılması için sahadaki mesaisine devam ediyor. İlçe merkezinde yaşanan olumsuzlukları gidermek için 242 personel ve 71 araçla müdahalede bulunulan saha çalışmalarını takip etmek için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de bölgeye intikal etti. Başkan Ergün’e sahadaki incelemelerinde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydıner ile Gökhan Çevik, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar İlçe Kaymakamı Murat Kütük, Manisa İl Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz ile Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Kısa sürede Akhisar ilçemizde çok ciddi bir yağış aldık. Metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düştü. Büyükşehir ve MASKİ olarak 242 personelimiz ve 71 aracımızla hemşehrilerimizin yardımına koştuk. Diğer kurumlar da çalışmalara destek veriyor. Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Son yara sarılana kadar Akhisar ilçemizde çalışmaya devam edeceğiz. Cansiparane bir şekilde görevini yerine getiren ekiplerimize teşekkür ediyorum. Akhisarlı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 7/24 vatandaşımızın yanında olacağız. Rabbim, her türlü afetten korusun” dedi.