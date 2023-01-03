Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Başkan Ergün, yeni dönem çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Başkan Ergün, yeni dönem çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu. Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, ziyarette Başkan Ergün’e hediye takdim etti. Yoğun çalışma temposunda kendilerini kabul etmesi nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkürlerini ileten Mehmet Yılmaz, geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen oda seçimlerinin ardından tekrardan göreve seçildiğini ifade etti. Yılmaz, yeni yönetimini Başkan Cengiz Ergün’e tanıttı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de başta Oda Başkanı Mehmet Yılmaz olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, yeni dönem çalışmalarında kolaylıklar diledi.