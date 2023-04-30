Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle 29-30 Nisan’da çocuklara jest yaparak, Atatürk Kent Parkı’nda Çocuk Şenliği düzenledi. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar, Başkan Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çocuk Şenliği sürpriziyle çocukların unutulmaz bir hafta sonu yaşamalarını sağladı. Atatürk Kent Parkı’nda düzenlenen şenlikte palyaçolu balon gösterisi, ikramlar, yüz boyama ve çeşitli sürprizlerle dolu dolu geçen etkinlik, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da, çocukların ve ailelerinin bu eğlenceli günlerinde onları yalnız bırakmadı. Vatandaşlarla ve çocuklarla tek tek ilgilenen Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle 29-30 Nisan’da düzenlenen şenlikte, ailelerin de, çocukların da yüzlerinde tebessüm oluştu. Etkinliğe ailelerin ve çocukların ilgisi büyük oldu. Aileler ve çocuklar şenliği ve sürprizleri çok beğendiklerini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e düzenlenen etkinlik dolayısıyla teşekkürlerini iletti.